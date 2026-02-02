Новые модели Audi получат вертикальную решетку радиатора

Немецкий производитель подтвердил, что новый дизайн решетки радиатора с вертикальной ориентацией, как у Audi Concept C будет постепенно внедрен на всех моделях марки

По словам шеф-дизайнера Audi Массимо Фрасчеллы, решетка не будет унифицированной в буквальном смысле. Ее форма и пропорции будут адаптированы под каждую модель: у кроссоверов она будет шире, а у седанов и купе – уже. В Audi считают, что именно такие элементы делают автомобили более узнаваемыми на фоне конкурентов, которые в последние годы делают ставку на широкие горизонтальные формы. По мнению дизайнеров, вертикальные линии придают облику больше выразительности и помогают четко идентифицировать бренд с первого взгляда. При этом в Audi понимают, что новый дизайн решетки может прийтись по душе не всем.

Компания планирует обновлять внешние облики своих моделей постепенно после выхода серийной версии купе Audi Concept C, который запланирован на 2027 год.