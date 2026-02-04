Audi признала ошибку и готова вернуть старое название модели A4

Компания Audi официально признала, что эксперимент с новой системой наименований оказался неудачным. Немецкий автопроизводитель подтвердил, что отказ от привычных индексов привёл к путанице и не оправдал ожиданий ни клиентов, ни самой марки

Изначально Audi планировала четко разделить модельный ряд по типу силовой установки. Автомобили с двигателями внутреннего сгорания должны были получить нечетные индексы, а электрокары – четные. В результате, в 2024 году Audi A4 была переименована в A5, что затронуло и версии S5, и будущие RS-модели. Однако уже на этапе вывода нового поколения A6 компания отказалась от дальнейших переименований.

Генеральный директор Audi Гернот Делльнер отметил, что возвращение к традиционной логике индексов позволит сохранить понятную структуру модельного ряда. Более того, в компании допускают, что название A4 может быть возвращено в будущем либо в рамках рестайлинга, либо с выходом следующего поколения модели.

Полностью электрический A4 также остается в планах марки и, по предварительным данным, выйдет под названием A4 E-Tron ближе к 2030 году.

