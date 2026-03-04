Audi планирует выпустить рамный внедорожник

Компания Audi не исключает появления в линейке рамного внедорожника, способного конкурировать с такими моделями, как Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Однако окончательное решение по проекту пока не принято

Глава Audi Гернот Дёлльнер отметил, что выпуск подобной модели возможен только при экономической целесообразности. Компания не планирует разрабатывать новую платформу с нуля. Речь может идти исключительно об использовании уже существующей архитектуры, подходящей для сегмента классических внедорожников.

Вероятно, за основу будущей модели Audi может взять концепт Q6 E-Tron Offroad на электрической платформе PPE. Однако для настоящего конкурента G-Class и Defender видится более традиционное решение с лестничной рамой. В частности, другой перспективной основой может стать новая рамная архитектура марки Scout Motors, которая ляжет в основу пикапа Terra и внедорожника Traveler. Эти модели выйдут на рынок в виде электрокаров, но в перспективе их можно будет оснастить гибридными силовыми установками.

Даже если проект получит одобрение, ждать серийную модель в ближайшие годы не стоит. По оценкам экспертов, потенциальный внедорожник Audi может появиться ближе к 2030 году. При этом он почти наверняка окажется заметно дороже будущих моделей Scout, чья стартовая цена ожидается около 60 тыс. долларов (4,7 млн рублей).

