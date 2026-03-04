Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2026

Audi планирует выпустить рамный внедорожник

Audi планирует выпустить рамный внедорожник
Автор фото: фирма-производитель

Компания Audi не исключает появления в линейке рамного внедорожника, способного конкурировать с такими моделями, как Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender. Однако окончательное решение по проекту пока не принято

Глава Audi Гернот Дёлльнер отметил, что выпуск подобной модели возможен только при экономической целесообразности. Компания не планирует разрабатывать новую платформу с нуля. Речь может идти исключительно об использовании уже существующей архитектуры, подходящей для сегмента классических внедорожников.

Вероятно, за основу будущей модели Audi может взять концепт Q6 E-Tron Offroad на электрической платформе PPE. Однако для настоящего конкурента G-Class и Defender видится более традиционное решение с лестничной рамой. В частности, другой перспективной основой может стать новая рамная архитектура марки Scout Motors, которая ляжет в основу пикапа Terra и внедорожника Traveler. Эти модели выйдут на рынок в виде электрокаров, но в перспективе их можно будет оснастить гибридными силовыми установками.

Даже если проект получит одобрение, ждать серийную модель в ближайшие годы не стоит. По оценкам экспертов, потенциальный внедорожник Audi может появиться ближе к 2030 году. При этом он почти наверняка окажется заметно дороже будущих моделей Scout, чья стартовая цена ожидается около 60 тыс. долларов (4,7 млн рублей).
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...
Audi S6

Audi прощается с S6: спортивному седану больше нет места в линейке

12 февраля 2026
Audi A2

Audi планирует вернуть модель A2

09 февраля 2026

Audi признала ошибку и готова вернуть старое название модели A4

04 февраля 2026
Audi Concept C

Новые модели Audi получат вертикальную решетку радиатора

02 февраля 2026

Audi объявила войну большим экранам и пообещала вернуть ощущение настоящего премиума

27 января 2026

Audi показала уникальный концепт GT50, созданный в честь 5-цилиндрового мотора

17 декабря 2025

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка
Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе
Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 9 0 8