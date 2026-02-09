Audi планирует вернуть модель A2

Audi уже в 2026 году представит новый компактный электромобиль A2 E-Tron. Модель станет духовным наследником хэтчбека A2, который выпускался в начале 2000-х

Новый A2 появится на фоне ухода из гаммы сразу двух моделей. В ближайшее время Audi планирует завершить производство A1 и кроссовера Q2. Их заменит одна электрическая модель, которая займет место ниже Q4 E-Tron в иерархии бренда.

Предполагается, что A2 E-Tron создан на базе Volkswagen ID.3 и, вероятно, разделит с ним моторную гамму. При этом Audi сделает ставку на оригинальный дизайн и более богатое оснащение. Стоимость новинки, как ожидается, окажется выше 35 тысяч евро (3,2 млн рублей).