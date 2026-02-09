Автомобильный портал Motorpage
9 фев 2026

Audi планирует вернуть модель A2

Audi планирует вернуть модель A2
Автор фото: фирма-производитель

Audi уже в 2026 году представит новый компактный электромобиль A2 E-Tron. Модель станет духовным наследником хэтчбека A2, который выпускался в начале 2000-х

Новый A2 появится на фоне ухода из гаммы сразу двух моделей. В ближайшее время Audi планирует завершить производство A1 и кроссовера Q2. Их заменит одна электрическая модель, которая займет место ниже Q4 E-Tron в иерархии бренда.

Предполагается, что A2 E-Tron создан на базе Volkswagen ID.3 и, вероятно, разделит с ним моторную гамму. При этом Audi сделает ставку на оригинальный дизайн и более богатое оснащение. Стоимость новинки, как ожидается, окажется выше 35 тысяч евро (3,2 млн рублей).

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

Последние новости

...

Audi признала ошибку и готова вернуть старое название модели A4

04 февраля 2026
Audi Concept C

Новые модели Audi получат вертикальную решетку радиатора

02 февраля 2026

Audi объявила войну большим экранам и пообещала вернуть ощущение настоящего премиума

27 января 2026

Audi показала уникальный концепт GT50, созданный в честь 5-цилиндрового мотора

17 декабря 2025

Audi вернет физические кнопки и улучшит водительские ассистенты

01 декабря 2025
Audi E SUV концепт

Audi выводит на рынок Китая электрический кроссовер под своим новым брендом

24 ноября 2025

 Новости Audi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 2 8