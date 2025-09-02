Автомобильный портал Motorpage
2 сен 2025

Audi готовит новый спорткар, который займет место между TT и R8

Автор фото: фирма-производитель

После ухода Audi TT и R8 из линейки бренда многие поклонники марки жаловались на отсутствие яркого спортивного купе. Но похоже, что пауза будет недолгой. Audi опубликовала тизер-видео будущей модели, которая должна стать преемником культовых спорткаров компании

В видео, опубликованном в социальных сетях, Audi показала свои культовые модели: первом поколении TT, гоночных болидах Auto Union и футуристичном концепте Avus Quattro. Ролик заканчивается фразой: «Легенды прошлого — это чертеж завтрашнего дня», явно намекая на возвращение в сегмент спортивных автомобилей.

Предполагается, что премьера состоится на автосалоне IAA Mobility в Мюнхене, который откроется 9 сентября. Ранее глава Audi подтвердил, что компания работает над новым спорткаром и представит его уже этой осенью. Первоначально речь пойдет о концепте, но в дальнейшем он превратится в серийную модель.

По словам руководства, новинка займет нишу между компактным TT и флагманским R8. Более того, автомобиль будет полностью электрическим. Неформальное подтверждение этому появилось еще весной, когда на тестах заметили прототип, внешне напоминающий Porsche 718 Boxster EV, но с номерными знаками Audi.
 

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

Комментарии к новости

