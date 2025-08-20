Автомобильный портал Motorpage
Стали известны стоимость и оснащение нового Audi E5 Sportback для китайского рынка

Автор фото: фирма-производитель

На китайском рынке представлен новый электрокроссовер Audi E5 Sportback, который вышел под брендом AUDI (без привычных четырех колец на решетке радиатора). Новинка оценивается на родине от 235 900 юаней (2 635 000 рублей) до 319 900 юаней (3 570 000 рублей).

Базовая версия модели оснащена электромотором на 295 л.с. и батареей 76 кВт*ч, обеспечивающей до 618 км запаса хода по циклу CLTC. Комплектация постарше получила более мощный электромотор мощности 402 л.с. и аккумулятор на 100 кВт*ч, что позволяет проехать до 773 км на одной зарядке.

Полноприводная модификация предложена с двумя электродвигателями суммарной мощностью 518 л.с. и имеет батарею на 83 кВт*ч с запасом хода 623 км. Флагманский E5 получил двухмоторную систему на 776 л.с. и батарею емкостью 100 кВт*ч с запасом хода до 647 км. Такая модификация способна разогнаться до “сотни” за 3,4 секунды.

Все версии получили лидар, три миллиметровых радара, 11 камер и 12 ультразвуковых сенсоров. В салоне имеется огромный 59-дюймовый экран, растянутый на всю ширину панели. Он совмещает функции “приборки” и мультимедийной системы. Интерьер выполнен в минималистичном стиле с отделкой из экокожи и алькантары.
 

