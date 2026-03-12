Audi представила лимитированную версию RS3 в честь юбилея 5-цилиндрового мотора

Компания Audi решила отметить полувековой юбилей своего 5-цилиндрового двигателя выпуском спецверсии Audi RS3. Лимитированная серия получила название Competition Limited и будет выпущена тиражом всего 750 экземпляров

Audi RS3 Competition Limited доступна в двух версиях кузова: седан или Sportback. Узнать спецверсию можно по иным воздухозаборникам, сплиттеру и спойлеру. Весь аэродинамический обвес сделан из углепластика. Комплектуется модель матово-золотыми 19-дюймовыми колесными дисками оригинального дизайна. Для кузова предложено три цвета: эксклюзивный малахитово-зеленый, матово-белый и серый Daytona.

Однако, одной из самых необычных деталей стала оптика. Матричные светодиодные фары при разблокировке автомобиля выполняют световое “шоу”, напоминающее движение поршней в двигателе.

Отделка салона выполнена из алькантары с декоративными вставками в цвет колесных дисков. Внутри установлены спортивные ковшеобразные кресла с карбоновыми спинками и специальные таблички с серийным номером экземпляра. Виртуальная приборная панель получила особую графику с белым фоном, вдохновленную универсалом RS2 Avant.

Спецверсия оснащена регулируемой койловерной подвеской и усиленным задним стабилизатором поперечной устойчивости. Передние и задние амортизаторы имеют резервуары для охлаждения при интенсивной нагрузке. Водитель может вручную настраивать параметры сжатия и отбоя. В стандартное оснащение также входят карбон-керамические тормоза. Опционально предлагаются полуслики Pirelli P Zero Trofeo R.

Под капотом – фирменная 2,5-литровая турбированная рядная “пятерка” мощностью 400 л.с. Двигатель работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач. Тяга передаётся на все колеса через систему полного привода quattro. Разгон до 100 км/ч в час занимает 3,8 секунды, а максимальная скорость ограничена на 290 км/ч.

