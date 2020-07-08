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8 июл 2020

Audi Q4 Sportback e-tron обещает стать доступным кросс-купе на электричестве

Audi Q4 Sportback e-tron обещает стать доступным кросс-купе на электричестве
Автор фото: фирма-производитель

В ассортименте Audi есть только один электрический кроссовер — Audi e-tron. В скором времени компания из Ингольштадта расширит модельную линейку за счет более компактного SUV. Пока он представлен в виде концепта Audi Q4 Sportback e-tron.

Благодаря индексу Q4 становится проще понять будущее позиционирование автомобиля. Это будет относительно доступный электрический кроссовер в купеобразном стиле. При длине 4,6 метра он окажется ближе к Q5, чем к Q3. По общему стилю, интерьеру и характеристикам новинка повторяет прошлогодний Audi Q4 e-tron. Однако теперь за счет более пологого заднего стекла и стоек крыши создается более динамичный силуэт.

Технически Q4 Sportback e-tron повторяет прошлогодний концепт. Тут тоже установлены два электромотора: мощностью 102 л.с. спереди и 204 л.с. — сзади. Общая отдача оценена в 306 л.с. и 460 Нм. Двигатели питает литий-ионная батарея емкостью 82 кВт*ч, одного полного запаса энергии хватает на 450 километров пути. Будут доступны и более экономичные заднемоторные версии, которые смогут проехать до 500 километров.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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