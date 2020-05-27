Спортивные Audi S6 и S7 доехали до России с новым мотором

Компания Audi начала приём заказов в России на S6 и S7 Sportback. В Европе «заряженные» модели оснащаются 349-сильным дизелем 3.0, а к нам приехали бензиновые 450-сильные варианты с мотором V6

Обе модели в России оснащаются 2,9-литровым бензиновым мотором V6 с двумя турбинами, 48-вольтовой системой со стартер-генератором и литий-ионной батареей, восьмиступенчатым «автоматом» и постоянным полным приводом с самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Седан Audi S6 разгоняется до 100 км/ч за 4,5 секунды, а Audi S7 Sportback — за 4,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч.

В список стандартного оснащения моделей входят аэродинамический обвес с задним диффузором и четырьмя выхлопными патрубками, рулевое управление с переменным передаточным отношением, перенастроенная подвеска с занижением на 20 миллиметров и регулировкой жёсткости, 20-дюймовые колёса, система Audi drive select, спортивные сиденья с отделкой кожей и алькантарой, а также премиальная музыка Bang & Olufsen.