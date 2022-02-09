В Россию приедет обновленный BMW 4 series Gran Coupe

В данный момент эта модель доступна на российском рынке лишь в одной модификации – с 190 сильным двухлитровым турбодизелем и задним приводом. Однако, буквально через несколько дней на наш рынок выйдут и бензиновые версии

Первая - 430i xDrive. Автомобиль в такой конфигурации располагает 258-сильным двухлитровым турбо-мотором. Тип привода – полный, а в качестве коробки передач здесь используется 8-ступенчатый автомат. Динамические характеристики достойные: максимальная скорость – 250 километров в час, а разгон до сотни занимает всего пять с половиной секунд.

Вторая модификация – заряженная M440i xDrive. Двигатель здесь уже трехлитровый с двойным турбонаддувом, соответственно мощность куда выше – 387 лошадиных сил. 8-ступенчатый автомат остался на месте, но здесь он имеет другие настройки. Максимальная скорость здесь составляет 250 километров в час. Правда, есть нюанс – на автомобиль установлен электронный ограничитель. Разгон до сотни - 4.5 секунды.