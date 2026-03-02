Автомобильный портал Motorpage
2 мар 2026

BMW случайно раскрыл модельный ряд 2027 года. В списке присутствует M2 xDrive и электрический iX4

Автор фото: фирма-производитель

Немецкий автопроизводитель BMW по неосторожности опубликовал в американском онлайн-магазине перечень моделей 2027 модельного года. Фактически бренд раскрыл все новинки, которые должны выйти на рынок в ближайшие два года

Одной из самых ожидаемых новинок стал BMW M2 в версии xDrive. До сих пор компактное купе оставалось единственной полноценной M-моделью без полного привода. Судя по утечке, в 2027 году это изменится. Вероятнее всего, полноприводная модификация будет предлагаться исключительно с автоматической коробкой передач, тогда как классический заднеприводный M2 — с «механикой».

В семействе BMW 3-Series появится модификация M350 xDrive, которая придет на смену нынешнему M340i. Одновременно подтвержден выход полностью электрического i3 в версиях 40 xDrive и 50 xDrive. Предполагается, что силовая установка для данных моделей будет позаимствована у кроссовера BMW iX3, который выйдет на рынок Северной Америки уже этим летом.

В списке фигурирует и купеобразный BMW iX4. Новинка станет более динамичной альтернативой iX3 с покатой линией крыши и, как следствие, меньшим пространством над головой задних пассажиров.

В сегменте крупных SUV заявлен новый BMW X5 следующего поколения. Базовая версия 40 sDrive с задним приводом сохранится, а полностью электрический BMW iX5 дополнит гамму модификацией 60 xDrive.

Флагманская BMW 7 Series также готовится к обновлению. Хотя в утечке отсутствует индекс 760i, согласно опубликованным данным, V8 останется в строю и может получить обозначение M760 с акцентом на M Performance. Возвращение V12 маловероятно, поскольку этот двигатель останется прерогативой моделей Rolls-Royce.

Примечательно, что в перечне нет BMW Z4 и BMW 8 Series. Обе модели находятся на завершающем этапе жизненного цикла и вскоре покинут рынок.

При написании новости использовалась информация:
motor1

 Новости BMW

