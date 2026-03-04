Автомобильный портал Motorpage
4 мар 2026

BMW готовит особый X7 с шильдиком Alpina

Автор фото: фирма-производитель

Компания BMW официально перезапустила бренд Alpina, который с начала 2026 года полностью перешел под контроль немецкого концерна. И уже на этой неделе марка представит первую новинку в новом статусе

Премьера состоится на конкурсе элегантности Amelia Concours d’Elegance в США. Пока опубликован лишь один затемненный тизер, однако по очертаниям ясно, что речь идет о модели на базе BMW X7 с характерным дизайном Alpina.

С высокой долей вероятности публике покажут версию Alpina XB7, ориентированную на рынки США и Канады. Не исключено, что это будет лимитированная серия с эксклюзивным цветом кузова и особым набором опций. Полностью новое поколение модели пока выглядит менее вероятным сценарием.

Актуальный XB7 оснащается 4,4-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 613 л.с. и 800 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 3,9 секунды.

Во Флориде BMW покажет еще несколько, но уже не новых моделей. В честь юбилея модели M3 компания представит шесть поколений от E30 до актуального G80, включая редкие версии Lightweight, GTR и Lime Rock Park Edition.

