BMW объяснила логику платных функций по подписке в своих автомобилях

BMW продолжает отстаивать идею платной активации отдельных функций в автомобилях, несмотря на волну критики вокруг подписок. После отказа от наиболее спорного решения с подогревом сидений компания скорректировала подход, но полностью уходить от дополнительной монетизации не намерена

Как поясняют в BMW, ключевая идея заключается в гибкости для покупателя. Клиент может заказать автомобиль без части опций, снизив первоначальную стоимость, а затем активировать нужные функции позже через онлайн-сервис. Такой подход, по мнению марки, особенно актуален для технологий, которые нечасто используются владельцами.

Отдельный акцент делается на системах помощи водителю и цифровых сервисах. В BMW отмечают, что использование ряда функций связано с постоянными затратами на передачу данных и поддержку инфраструктуры. В этих случаях компания считает формат подписки экономически оправданной.

При этом BMW заявляет, что не будет продавать за деньги дополнительную мощность или увеличивать запас хода электромобилей с помощью программных обновлений, как это практикуют некоторые конкуренты. Сейчас система помесячной оплаты доступна для активации адаптивной подвески, ассистентов парковки, автоматического дальнего света и камер кругового обзора.

