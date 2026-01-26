Автомобильный портал Motorpage
26 янв 2026

Электрический BMW M3 «зарычал» ревом мотора V10

Электрический BMW M3 «зарычал» ревом мотора V10
Автор фото: фирма-производитель

Спортивный электроседан BMW M3 получит фирменное звуковое сопровождение, созданное на основе записей культовых моторов марки

В новом видеоролике компания показала процесс записи звука работы двигателей ряда культовых моделей марки. Инженеры BMW использовали моторы от F82 M4 GTS с рядной турбированной «шестеркой», E92 M3 GTS с атмосферным V8 и 5,0-литровый V10 от купе E64 M6. Запись велась с применением высокоточных микрофонов, чтобы сохранить характер и тембр оригинальных двигателей.

Полученные звуки станут главной «фишкой» электрического M3. По задумке разработчиков, «саундтреки» ДВС будут сочетаться с естественным звуком работы электродвигателей, что должно создать уникальный акустический образ у будущей новинки.

Технические характеристики электроседана пока держатся в секрете. Ожидается, что автомобиль получит батарею емкостью 108,7 кВт*ч и силовую установку до четырех электромоторов. Дебют BMW M3 намечен на следующий год.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

