Из BMW 8-серии 90-х годов сделали рестомод с V10 от M5

В рамках Автомобильной недели в Монтерее, США, ателье Reyn Speed Shop представило рестомод первого поколения (E31) BMW 8-серии под названием 858 CSL. Она выпущена в единственном экземпляре и отличается рядом доработок в кузове, в салоне и под капотом

Инженеры из Reyn Speed Shop оснастили 858 CSL 5,8-литровым V10, который работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач, передающей тягу на задние колеса. Этот агрегат позаимствовали у BMW M5 поколения E60 и увеличили объем с 5,0 л. до 5,8 л. Мощность силовой установки не известна, но напомним, что на M5 мотор выдает 507 л.с. и 520 Нм крутящего момента.

Ряд кузовных панелей BMW 858 CSL выполнен из углепластика. Это более широкие крылья и аэродинамический обвес. Вместо выдвижных фар здесь установлены воздухозаборники, а сзади расположились прозрачные фонари. В салоне установлены спортивные кресла, новое рулевое колесо, а также мультимедийная система iDrive.