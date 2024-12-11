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11 дек 2024

Компания BYD сертифицировала в Китае электрический полноприводный внедорожник с дроном на крыше

Компания BYD сертифицировала в Китае электрический полноприводный внедорожник с дроном на крыше
Автор фото: фирма-производитель

Китайский Минпромторг опубликовал технические характеристики нового электрического внедорожника BYD Fang Cheng Bao Titanium 3 (для иностранных рынков - Leopard Titanium 3). Данная модель фактически является внедорожной модификацией кроссовера Super 3, который представили этим летом

Это также подтверждается идентичными габаритами Titanium 3: длина - 4605 мм., ширина - 1900 мм., высота - 1730 мм., а колесная база - 2745 мм. Заявленный дорожный просвет - 210 мм. Автомобиль отличается от обычной версии наличием развитого внедорожного обвеса. Одной из главных особенностей такой версии является опциональный дрон, который хранится в специальном боксе на крыше.

Известно, что Titanium 3 оснащен двумя электромоторами мощностью 150 л.с. и 272 л.с., расположенных спереди и сзади соответственно. Привод по умолчанию полный. Максимальная скорость составит 200 км/ч. Емкость аккумулятора и запас хода пока неизвестны.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

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