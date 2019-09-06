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6 сен 2019

Bugatti могла бы очень сильно разогнать Chiron, но не будет этого делать

Bugatti могла бы очень сильно разогнать Chiron, но не будет этого делать

Производитель заявляет, что автомобиль мог бы превысить отметку скорости в 500 км.ч, однако на земле нет такого места, где Chiron смог бы поиграть мускулами

Последний рекорд автомобиля был установлен на испытательном полигоне Volkswagen в Эра-Лессин.  Этот трек был выбран неслучайно, а из соображений максимальной безопасности. Протяженность трехполосной трассы составляет 21 километр, она оборудована аварийными заграждениями, а на северном и южном её концах дежурят спасательные бригады. Однако, минусы здесь тоже присутствуют - трек расположен на высоте 50 метров над уровня моря, где давление воздушного потока составляет 1,033 килограмма на квадратный сантиметр.

Не будем уходить в терминологию, скажем лишь то, что этот параметр крайне высок, что негативно влияет на динамику испытуемого автомобиля.  Чем меньше давление и плотность воздуха, тем меньше становится  и аэродинамическое сопротивление, что позволяет автомобилю легче и быстрее разгоняется. Например, в Неваде существует трасса, которая расположена на высоте 1000 метров над уровнем моря и давление воздуха там меньше — 0,908 килограмма на квадратный сантиметр.  Кстати, там свой рекорд скорости установил Koenigsegg Agera RS. В Bugatti заявили, что Chiron мог бы улучшить свой результат еще на 25 километров в час и разогнаться до 515 километров в час. Но компания не будет проверять это на практике,  не только из-за соображений безопасности.  Дело в том, что на трассе присутствует небольшой уклон,  который сделает рекорд не совсем «чистым». 

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