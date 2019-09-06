Bugatti могла бы очень сильно разогнать Chiron, но не будет этого делать

Производитель заявляет, что автомобиль мог бы превысить отметку скорости в 500 км.ч, однако на земле нет такого места, где Chiron смог бы поиграть мускулами

Последний рекорд автомобиля был установлен на испытательном полигоне Volkswagen в Эра-Лессин. Этот трек был выбран неслучайно, а из соображений максимальной безопасности. Протяженность трехполосной трассы составляет 21 километр, она оборудована аварийными заграждениями, а на северном и южном её концах дежурят спасательные бригады. Однако, минусы здесь тоже присутствуют - трек расположен на высоте 50 метров над уровня моря, где давление воздушного потока составляет 1,033 килограмма на квадратный сантиметр.

Не будем уходить в терминологию, скажем лишь то, что этот параметр крайне высок, что негативно влияет на динамику испытуемого автомобиля. Чем меньше давление и плотность воздуха, тем меньше становится и аэродинамическое сопротивление, что позволяет автомобилю легче и быстрее разгоняется. Например, в Неваде существует трасса, которая расположена на высоте 1000 метров над уровнем моря и давление воздуха там меньше — 0,908 килограмма на квадратный сантиметр. Кстати, там свой рекорд скорости установил Koenigsegg Agera RS. В Bugatti заявили, что Chiron мог бы улучшить свой результат еще на 25 километров в час и разогнаться до 515 километров в час. Но компания не будет проверять это на практике, не только из-за соображений безопасности. Дело в том, что на трассе присутствует небольшой уклон, который сделает рекорд не совсем «чистым».