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26 сен 2017

В России с аукциона продадут самый дорогой и мощный Bugatti

В России с аукциона продадут самый дорогой и мощный Bugatti

Различные интернет-аукционы по продаже автомобилей довольно популярны за рубежом, но у нас такой сервис пока только набирает обороты. Одна из компаний по продаже подержанных автомобилей с онлайн-аукцион сообщила, что на торги будет выставлен самый мощный и эксклюзивный вариант Bugatti Veyron — родстер Grand Sport Vitesse.

Это машина 2014 года выпуска, но ее пробег составляет всего 493 километра. Машина находилась в Дубаях, откуда и попала в Москву. Продавец уверяет, что суперкар накатал все километры только на заводском треке компании.

Родстер оснащен двигателем мощностью 1200 л.с. Разгон до 100 км/ч составляет всего 2,6 секунды. Объем двигателя составляет 7993 куб. см. Кузов данной версии состоит из углеволокна (опция за 300 тысяч евро). На аукционе суперкар оценили в сумму порядка 150 миллионов рублей.

«С большой вероятностью можно предположить, что это самый дорогой автомобиль на отечественном вторичном рынке. Несмотря на рекордную цену, мы видим определенный интерес дилеров к данному автомобилю», — заявил глава компании CarPrice Денис Долматов.

Продажа подержанных суперкаров в России не такая уж и экзотическая вещь. Но обычно такие автомобили попадают в центры по продаже эксклюзивных автомобилей, а объявления о их продаже если и встречаются, то только на специализированных сайтах.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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