Chevrolet Corvette превратится в гибрид, а чуть позже в электрокар

Глава корпорации General Motors Марк Ройс подтвердил в своём профиле в LinkedIn выход двух революционных для суперкара Corvette версий

Первая – гибрид. Точной информации топ-менеджер не предоставил, но по слухам мощность автомобиля будет составлять около 650 лошадиных сил. При этом Ройс заявил, что новинка не будет мощнее версии с 670-сильным бензиновым мотором V8, которая является флагманом. Также сообщается, что ДВС в данном гибриде будет лишь вращать генератор, то есть прямой связи с колесами у мотора не будет.

Про электрический спорткар нет вообще никаких данных, кроме ориентировочной даты появления летом 2024 года. К слову, гибрид появится на рынке уже в следующем году. Надо сказать, что три года назад Corvette уже пережил одну революцию и впервые в истории стал среднемоторным спорткаром.