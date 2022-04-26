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26 апр 2022

Chevrolet Corvette превратится в гибрид, а чуть позже в электрокар

Chevrolet Corvette превратится в гибрид, а чуть позже в электрокар
Автор фото: фирма-производитель

Глава корпорации General Motors Марк Ройс подтвердил в своём профиле в LinkedIn выход двух революционных для суперкара Corvette версий

Первая – гибрид.  Точной информации топ-менеджер не предоставил, но по слухам мощность автомобиля будет составлять около 650 лошадиных сил.  При этом Ройс заявил, что новинка не будет мощнее версии с 670-сильным бензиновым мотором V8, которая является флагманом.  Также сообщается, что ДВС в данном гибриде будет лишь вращать генератор, то есть прямой связи с колесами у мотора не будет.

Про электрический спорткар нет вообще никаких данных, кроме ориентировочной даты появления летом 2024 года. К слову, гибрид появится на рынке уже в следующем году. Надо сказать, что три года назад Corvette уже пережил одну революцию и впервые в истории стал среднемоторным спорткаром.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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