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27 июн 2019

Chevrolet могла бы превратить Corvette в кроссовер

Chevrolet могла бы превратить Corvette в кроссовер
Автор фото: фирма-производитель

Такую идею высказал один из самых известных топ-менеджеров мировой автоиндустрии. Почему Corvette не может стать конкурентом Lamborghini Urus?

Такая на первый взгляд слегка сумасшедшая идея принадлежит Бобу Лутцу – знаменитому управленцу, который за свою богатую биографию успел поработать в BMW, Chrysler, Ford и General Motors. В интервью Automotive News он заявил, что у имени Corvette хватит потенциала, чтобы превратиться в полноценный самостоятельный бренд.

Топ- Менеджер заметил, что вседорожник Chevrolet Corvette в этом случае мог бы стать действительно премиальным продуктом, стоить как минимум 100 000 долларов и на равных конкурировать как с Porsche Cayenne, так и с Lamborghini Urus. При этом фирме Chevrolet ничего не стоило бы ограничить общий тираж кроссовера Corvette, скажем, 20-30 тысячами экземпляров, а моторную гамму вседорожника – только восьмицилиндровыми моторами.

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