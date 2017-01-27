Американская компания Chevrolet столкнулась с необычными трудностями при попытке вывести спорткар Corvette на австралийский авторынок.

Американский автопроизводитель уже на протяжении четырех лет подряд пытается в Австралии зарегистрировать эмблему спорткара Corvette как товарный знак. Однако эксперты Патентного ведомства Австралии (The Australian Patent Office, APO) полагают, что эмблема автомобиля слишком сильно похожа на логотип Международного Красного Креста.

Напомним, что шильдик Chevrolet Corvette представляет собой два перекрещенных флага – один является символическим отображением гоночного флага, обозначающего конец гонки, а второй – стандартную эмблему компании на красном фоне. И если к первому у APO нет никаких претензий, то из-за второго компании могут снова отказать в регистрации.

Стоит отметить, что символика Международного Красного Креста была закреплена Женевской конвенцией от 1949 года и охраняется законом по всему миру. Единственным исключением из этого правила является компания Johnson & Johnson, которая в еще в 1906 году зарегистрировала символ красного креста в качестве товарного знака.

Однако руководство Chevrolet твердо убеждено в необходимости присутствия восьмого поколения спорткара на австралийском авторынке. Поэтому официальные представители компании начали переговоры с местными чиновниками с целью получения разрешения на регистрацию.