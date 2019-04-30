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30 апр 2019

Chevrolet опубликовал «исторический» тизер нового Corvette

Chevrolet опубликовал «исторический» тизер нового Corvette
Автор фото: фирма-производитель

В честь скорого выхода нового Corvette производитель подготовил специальный тизерный  ролик. В нем можно увидеть экспериментальные среднемоторные прототипы марки вроде гоночного GS-II и концепта Indy, а также тестовый образец нового спорткара

В ролике Chevrolet обратилась к истории и показала ряд знаковых машин прошлого. Среди них есть экспериментальные прототипы серии Chevrolet Engineering Research Vehicle (CERV) с уникальными для своего времени технологиями, среднемоторный Corvette GS-II 1963 года, на котором тестировали перспективные гоночные решения, а также Corvette Indy — полноприводный суперкар с полноуправляемым шасси и активной подвеской.

Что касается нового “Корвета”, то в ролике видно, как закамуфлированный прототип проходит круг Нюрбургринга. Любопытно, что производитель демонстрирует следующее обозначение 07.18.19. Возможно оно намекает на время, за которое автомобиль проехал круг, что в свою очередь, может служить основанием для того, что в Chevrolet собираются установить новый рекорд скорости.

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