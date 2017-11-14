Ближний Восток мы представляли последним местом на Земле, где может состояться такая премьера, но тем не менее именно в Дубае Chevrolet представил купе Corvette ZR1. О причинах выбора такого места для презентации можно только догадываться, видимо в концерне General Motors всерьез рассчитывают на кошельки местных шейхов.

«Король возвращается сильным как никогда прежде», — говорится в пресс-релизе и это истинная правда. Chevrolet Corvette ZR1 получил 6,2-литровый V8 двигатель семейства LT5 с турбонаддувом мощностью 765 л.с. Этот силовой двигатель используется исключительно на данной модели. Впервые для Corvette доступна не только механическая коробка передач (здесь она 7-ступенчатая), но и 8-диапазонный «автомат».

Кузов суперкара изготовлен из углеволокна. Машина будет предлагаться с двумя вариантами антикрыла: низким и высоким. Первый вариант будет нужен, если вы хотите разогнаться до максимальной скорости, которая составляет 338 км/ч. Высокое крыло подойдет для тех, кто хочет гоняться на треках: в Chevrolet говорят, что оно обеспечивает на 60% большую прижимную силу, чем на версии Z06.

Продажи Chevrolet Corvette ZR1 начнутся следующей весной. Кстати, не исключено, что суперкар появится и на нашем рынке: американские «Шеви» концерн General Motors у нас продает.