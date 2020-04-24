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24 апр 2020

Chevrolet сделает новый Corvette 1000-сильным гибридом

Chevrolet сделает новый Corvette 1000-сильным гибридом
Автор фото: фирма-производитель

Знаменитое семейство спортивных автомобилей пополнится очень злыми версиями

Ресурс Hagerty пролил свет на то, как будет развиваться семейство Corvette в ближайшие годы. Так, в следующем году начнется производство праворульной версии – и это должно серьезно поднять продажи в условиях вызванного пандемией кризиса. К 2022-му модельному году подготовят «горячий» Corvette Z06 с 5,5-литровым V8, выдающим около 650 л.с. и 813 Нм. Это означает, что по сравнению с уходящим спорткаром, который оснащен механическим нагнетателем, у нового будет чуть меньше мощности и тяги.

В 2023 модельному году появится электрифицированный Corvette Grand Sport с отдачей под 500 л.с., для которого, к тому же, будет доступен пакет Z51, с которым двигатель станет 600-сильным. А еще через год выйдет 850-сильный Corvette ZR1, но на этот раз он не будет флагманом: честь называться самым быстрым «корветом» достанется модели Zora, которую вписали в 2025-й модельный год. Последнюю, как считается, электрифицируют, благодаря чему отдача составит 1000 л.с. и 1322 Нм.

При написании новости использовалась информация:
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