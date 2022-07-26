Chevrolet заплатит по пять тысяч долларов владельцем «Корветов», лишь бы те от них не отказались

Из-за мирового дефицита электронных компонетов. объемы производства новых автомобилей сократились. Пожалуй, самый сильный удар приняла на себя отрасль производства спорткаров – тираж таких машин итак невелик, но теперь производителям приходится сокращать его еще больше

Разумеется, срок ожидания машин затягивается, а клиенты нервничают, так как основная масса покупает машины по предзаказу. Удивительно, но на тот же самый Chevrolet Corvette выстроилась очередь на три года вперед. Здесь на сцену выходят перекупщики, которые готовы продать машину страждущему подороже. Пусть и с переплатой, но клиент получит автомобиль быстрее. Даже обычные люди готовы продать свою машину, так как понимают, что могут ощутимо «навариться».

Разумеется, сам производитель от этих сделок ничего не выигрывает, а только теряет, особенно, когда клиенты начинают забирать предоплату. Дабы хоть как-то сдерживать негативные действия, в Chevrolet решили стимулировать владельцев новеньких «Корветов» деньгами - каждому, кто оставит у себя Z06 хотя бы на год, будет начислено 500 000 тысяч баллов в программе лояльности My Chevrolet Rewards. Сумма поинтов эквивалентна пяти тысячам долларов, которые можно потратить на аксессуары, запчасти и обслуживание в любом дилерском центре General Motors.