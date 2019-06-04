Новый Corvette будет защищён от чип-тюнинга

Новый среднемоторный «Корвет» будет оснащён блоком управления двигателем, который якобы невозможно взломать и сменить прошивку для повышения мощности

Инженеры Chevrolet гарантируют большие сложности тем, кто попытается сделать чип-тюнинг на новом «Корвете». Сообщается, что блок управления двигателем получит некую серьёзную защиту от взлома фирменного программного обеспечения. Если бортовой компьютер распознает, что кто-то подключился к разъёму c диагностическим компьютером и пытается изменить параметры работы мотора, то блок немедленно перейдёт в режим восстановления. Иными словами, он уничтожит любой новый программный код, которого там быть не должно.

Любопытно, что нынешний Corvette C7 тоже оборудован защитой программного обеспечения, однако тюнеры давно нашли способ её обойти. Конечно, инженеры Chevrolet говорят, что защита блока управления двигателем на C8 более сложная, но история показывает, что взлом подобных систем - лишь вопрос времени.