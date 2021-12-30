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30 дек 2021

Почему в General Motors решили уничтожить более сотни "Корветов"

Почему в General Motors решили уничтожить более сотни "Корветов"

В социальной сети Facebook опубликовали фотографии сотни новых Chevrolet Corvette C8 в полуразобранном состоянии и подписью о том, что машины отправятся под пресс

Дело в том, что каждый из спорткаров пострадал от пожара на заводе GM в Кентукки, который был вызван торнадо в начале декабря. Сейчас производитель насчитывает около 120 поврежденных машин, однако их может быть и больше, так как на предприятии все еще борются с последствиями урагана.

Самое интересное - изначально в GM восстановили все машины, однако из-за возможных скрытых дефектов, руководство марки решило пойти на такой радикальный шаг. Скорее всего у GM есть опасения относительно репутационных потерь, так как на все "корветы" уже были оформлены заказы и машины готовили к передаче клиентам.

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