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15 апр 2019

Последний Chevrolet Corvette C7 уйдет с молотка

Последний Chevrolet Corvette C7 уйдет с молотка
Автор фото: фирма-производитель

Компания General Motors решила продать свой последний суперкар Corvette C7 на аукционе, который состоится 28 июня в Коннектикуте. А уже через 20 дней будет официально представлен Corvette C8

Производитель явно хочет красиво завершить жизненный цикл модели. Представители марки заявляют, что на аукцион будет выставлен черный Corvette Z06 с мотором объемом 6,2 литра. Мощность двигателя — 659 л. с. С места до 100 км/ч машина разгоняется всего за три секунды. Средства от продажи направят в благотворительный фонд Стивена Силлера, который помогает в строительстве домов для военнослужащих.

Интересно, что в последнее время Geneal Motors активно предоставляла скидки на Corvette C7 2018 года. Это связано со скорым выходом нового поколения автомобиля, а также с невысокой скоростью продаж нынешнего. Что касается автомобиля следующей генерации, то его смело можно называть революционным, как минимум, в рамках собственной родословной – впервые в истории модели автомобиль получит среднемоторную компоновку.

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При написании новости использовалась информация:
CarsWeek, Regnum

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