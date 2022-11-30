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30 ноя 2022

Руководство Chevrolet выведет Corvette в отдельный бренд

Руководство Chevrolet выведет Corvette в отдельный бренд
Автор фото: фирма-производитель

Сейчас «Корветы» ассоциируются с прекрасным и мощным спорткаров, но совсем скоро все изменится, так как топ-менеджмент GM принял решение сделать Corvette отдельным брендом

Постарайтесь воспринять  эту новость спокойно – под новой маркой будут производить электрические автомобили, в том числе, и кроссоверы. Кроме того, все модели будут относиться к премиальному классу.

Новые  «Корветы» планируется строить на платформе GM Ultium, которую значительно усовершенствуют. Она получит, к примеру, новейшие аккумуляторы с ультрасовременной системой охлаждения. Это должно положительно сказаться на сокращении времени зарядки и расходе энергии в целом.

Фактически GM решила пойти по пути Ford, который стал активно развивать бренд Mustang, выпустив, электрический кроссовер Mach E.
 

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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