Руководство Chevrolet выведет Corvette в отдельный бренд

Сейчас «Корветы» ассоциируются с прекрасным и мощным спорткаров, но совсем скоро все изменится, так как топ-менеджмент GM принял решение сделать Corvette отдельным брендом

Постарайтесь воспринять эту новость спокойно – под новой маркой будут производить электрические автомобили, в том числе, и кроссоверы. Кроме того, все модели будут относиться к премиальному классу.

Новые «Корветы» планируется строить на платформе GM Ultium, которую значительно усовершенствуют. Она получит, к примеру, новейшие аккумуляторы с ультрасовременной системой охлаждения. Это должно положительно сказаться на сокращении времени зарядки и расходе энергии в целом.

Фактически GM решила пойти по пути Ford, который стал активно развивать бренд Mustang, выпустив, электрический кроссовер Mach E.

