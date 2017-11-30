Спустя две недели после дебюта купе Corvette ZR1 на мотор-шоу в Дубае, Chevrolet показал его открытую версию. Двухместный родстер оснащен тем же двигателем и способен разогнаться до 341 км/ч.

В отличие от европейских производителей, которые для открытых версий меняют настройки шасси, усиливают кузов, ищут варианты облегчить его, перерабатывают аэродинамику, в Chevrolet попросту срезали купе крышу и оснастили машину мягким складным верхом, оперировать с которым можно на скорости до 48 км/ч.

Впрочем, инженеры американской компании знали, какие обвинения посыпятся в их адрес, потому поспешили напомнить, что купе оснащается съемной центральной частью, потому над жесткостью кузова с машиной изначально работали как с открытой и вся нагрузка приходится на пол. Родстер тяжелее купе на 28 кг — именно столько весит конструкция складной крыши.

В США продажи купе и родстеров Chevrolette Corvette ZR1 стартуют следующей весной. Купе обойдется минимум в 120 тысяч долларов, а родстер дороже на четыре тысячи. В другие страны экстремальная версия официальным путем вряд ли попадет.