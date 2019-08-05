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5 авг 2019

У Chevrolet Corvette не будет хромированных колёс

У Chevrolet Corvette не будет хромированных колёс
Автор фото: фирма-производитель

Вы до сих пор считаете, что хромированные колёса это красиво, а руководство GM считает их слишком старомодным и спешит удалить их из своих автомобилей.  Пальму первенства получил новый «Корвет»

Стоит отметить, что колёсные диски с ярким металлическим блеском всегда были в тренде у американских компаний. Однако в последнее время их популярность сошла на нет, и об этом свидетельствуют последние решения брендов. Сейчас большинство американцев приобретают автомобили с чёрными либо же серебристыми колёсными дисками.

Например, в интервью Car And Driver главный инженер проекта Corvette Тэдж Юхтер заявил, что отныне «хром недоступен» для Corvette. Решение не предлагать хромированные диски для «Корвета» поколения С8 было взвешенным и обдуманным. Дело в том, что Chevrolet хочет сделать спорткар более привлекательным для молодых покупателей, а блестящий хром руководство GM считает «старомодной эстетикой». В качестве альтернативы предлагаются лишь колёса Trident Spoke с полированными спицами.

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