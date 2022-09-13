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13 сен 2022

Владелец Chevrolet Corvette сможет сам себе собрать двигатель

Владелец Chevrolet Corvette сможет сам себе собрать двигатель
Автор фото: фирма-производитель

У заказчиков нового Chevrolet Corvette Z06 появится возможность самостоятельно собрать двигатель для своего суперкара

Делая предзаказ на машину и выбирая данную опцию, клиент отправится на конвейер, где под руководством опытного механика сможет сам собрать себе свой мотор из необходимых комплектующих. После завершения сборки мотор отправят на проверку на динамометрический стенд, затем вернут на завод и установят именно на тот экземпляр Corvette Z06, который заказал клиент. На двигатель даже установят особую табличку.

Стоимость подобной услуги не уточняется, но инсайдеры полагают, что поклонникам марки придется существенно потратиться. Любопытный факт - Chevrolet уже закрыла весь лист заказов на Corvette Z06 текущего 2022 модельного года.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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