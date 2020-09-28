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28 сен 2020

В России отзовут тысячу машин Chrysler и Dodge из-за эмблемы на руле

В России отзовут тысячу машин Chrysler и Dodge из-за эмблемы на руле
Автор фото: фирма-производитель

Эмблема может быть плохо закреплена, что создает риск травм при срабатывании подушки безопасности

В России отправят в ремонт 1099 автомобилей марок Chrysler и Dodge. Сервисная акция затронет машины, которые были проданы с февраля 2007 года. Под отзывную кампанию попали модели: Chrysler Town&Country и Grand Voyager, а также Dodge Nitro. Как сообщает Росстандарт, причина сервисной акции возможный дефект водительской подушки безопасности.

«Эмблема на водительской подушке безопасности может быть плохо закреплена или ее крепление может ослабнуть. Это может привести к тому, что в момент срабатывания эмблема и ее крепления могут оказаться не закрепленными на кожухе подушки безопасности», — объяснили в ведомстве.

В Росстандарте добавили, в момент ДТП незакрепленные детали могут разлететься по салону и нанести травмы водителю и пассажирам. О том случались ли такие инциденты ранее, не сообщается.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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