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14 ноя 2023

Ferrari 250 GTO стал самым дорогим автомобилем в мире на открытом аукционе

Ferrari 250 GTO стал самым дорогим автомобилем в мире на открытом аукционе

Аукционный дом RM Sotheby's объявил о завершении торгов по редчайшей Ferrari 250 GTO 330 LM 1962 года. Финальная стоимость автомобиля составила рекордные 51 705 000 долларов с учетом всех комиссий. Это сделало его самым дорогим автомобилем в истории открытых торгов

Этот экземпляр был создан специально для гонок на выносливость. Он дебютировал на заезде «1000 километров Нюрбургринга» в 1962 году и занял первое место в своем классе. В том же году он принял участие в “24 часа Ле-Мана”, однако финишировать не смог из-за перегрева мотора. После сезона автомобиль приобрел “частник” и с тех пор переходил из рук в руки и не раз принимал участия в различных соревнованиях.

Автомобиль построен на уникальном шасси под индексом 3765. У него полностью модифицировали ходовую часть, слегка переработали внешность, а штатный 3,0-литровый агрегат заменили на 4,0-литровый V12 мощностью 400 л.с. и 326 Нм крутящего момента. Однако один из последующих владельцев решил вернуть автомобилю его родной 3,0-литровый агрегат.

При написании новости использовалась информация:
auto.ru Журнал

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