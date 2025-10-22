Автомобильный портал Motorpage
22 окт 2025

Редкий Ferrari 512 BBi Koenig выставлен на аукцион

Автор фото: Bonhams

Аукционный дом Bonhams готовится продать одну из самых необычных версий Ferrari 512 BBi Koenig 1983 года. Этот автомобиль стал результатом работы немецкого ателье Koenig Specials, которое в свое время специализировалось на создании сверхмощных суперкаров

От стандартного Ferrari 512 BBi тюнинговая версия отличается не только внешне, но и технически. Благодаря новым поршням, распределительным валам и выхлопной системе мощность 12-цилиндрового двигателя выросла с 340 до впечатляющих 450 л.с. Подвеска получила более жесткие пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, а максимальная скорость, по данным Koenig, достигала 302 км/ч.

Внешне автомобиль легко отличить по расширенным колесным аркам, дополнительным воздухозаборникам и четырем задним фонарям вместо стандартных шести. Отделка интерьера выполнена в черной коже Nero. Оригинальные фиксированные сиденья заменили на более комфортные с регулировками.

Ожидается, что редкий Ferrari 512 BBi Koenig уйдет с молотка за 115 – 120 тысяч долларов (примерно 9,8 - 9,4 млн рублей).
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

Комментарии к новости

