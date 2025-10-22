Редкий Ferrari 512 BBi Koenig выставлен на аукцион

Аукционный дом Bonhams готовится продать одну из самых необычных версий Ferrari 512 BBi Koenig 1983 года. Этот автомобиль стал результатом работы немецкого ателье Koenig Specials, которое в свое время специализировалось на создании сверхмощных суперкаров

От стандартного Ferrari 512 BBi тюнинговая версия отличается не только внешне, но и технически. Благодаря новым поршням, распределительным валам и выхлопной системе мощность 12-цилиндрового двигателя выросла с 340 до впечатляющих 450 л.с. Подвеска получила более жесткие пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости, а максимальная скорость, по данным Koenig, достигала 302 км/ч.

Внешне автомобиль легко отличить по расширенным колесным аркам, дополнительным воздухозаборникам и четырем задним фонарям вместо стандартных шести. Отделка интерьера выполнена в черной коже Nero. Оригинальные фиксированные сиденья заменили на более комфортные с регулировками.

Ожидается, что редкий Ferrari 512 BBi Koenig уйдет с молотка за 115 – 120 тысяч долларов (примерно 9,8 - 9,4 млн рублей).

