Ferrari представила название своего первого электрокара и показала интерьер

Модель получит название Luce, что символично отсылает к свету и новому этапу в истории марки. Особенно это выражается в интерьере будущей новинки

Над оформлением салона Ferrari работала совместно с дизайнерским коллективом LoveFrom, основанным Джони Айвом, бывшим главным дизайнером Apple. В результате интерьер Luce получился минималистичным с акцентом на прямые формы и тактильные материалы. В отделке широко используется алюминий, а архитектура пространства построена вокруг цифровых интерфейсов.

На передней панели установлен небольшой экран мультимедийной системы, который способен поворачиваться по горизонтали в сторону пассажира или водителя. Сразу под ним расположился ряд физических переключателей климат-контроля. Приборная панель выполнена в виде трех цифровых циферблатов. В свою очередь, рулевое колесо с тонким ободом и открытыми металлическими спицами отсылает к классическим моделям Ferrari пятидесятых и шестидесятых годов.

Luce получит четыре электромотора суммарной мощностью 986 л.с. Разгон до 100 км/ч – 2,5 секунды, а максимальная скорость достигает 309 км/ч.

Полноценная премьера Ferrari Luce состоится в мае на специальном мероприятии марки в Италии.