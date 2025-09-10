Автомобильный портал Motorpage
10 сен 2025

Ferrari Testarossa возродили в виде 1036-сильного гибрида

Ferrari Testarossa возродили в виде 1036-сильного гибрида
Автор фото: фирма-производитель

Ferrari официально представила новый Testarossa с приставкой “849”. Это преемник SF90 и продолжатель традиций классической модели 1980–90-х. Несмотря на знакомое имя, машина представляет собой абсолютно современный гиперкар с гибридной силовой установкой

Автомобиль оснащен 4,0-литровым битурбированным V8 мощностью 818 л.с., который работает в паре с тремя электромоторами. Суммарная мощность составляет 1036 л.с. Автомобиль способен разгоняться до 100 км/ч за 2,3 секунды. Максимальная скорость ограничена на 330 км/ч. На электротяге “849” может проехать всего 26 километров. На фирменном треке Фьорано (2,997 км) новинка показала время круга 1:17,5, это быстрее SF90 на полторы секунды.

Модель будет доступна в кузовах купе и Spider, последний получил складную жесткую крышу. В салоне снова появились физические кнопки на рулевом колесе. Также имеется поддержка Apple CarPlay, Android Auto и фирменным сервисом MyFerrari Connect.

В Европе цены начинаются с 460 000 евро за купе и 500 000 евро за Spider (45 000 000 и 49 000 000 рублей соответственно). Производство стартует в 2026 году, а заказы уже принимаются.
 

