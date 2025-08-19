Автомобильный портал Motorpage
19 авг 2025

Уникальный Ferrari Daytona SP3 ушел с молотка за рекордные 26 млн долларов

Автор фото: РМ Сотбис

На аукционе RM Sotheby’s редкий Ferrari Daytona SP3 был продан за 26 000 000 долларов (примерно 2?091?200?000 рублей). Эта сумма более чем в десять раз превышает изначальную стоимость модели и делает автомобиль самым дорогим новым Ferrari, когда-либо проданным на аукционе

Данный Ferrari Daytona SP3 является частью эксклюзивной серии Icona, дебютировавшей в 2021 году. Всего было выпущено 599 экземпляров по цене около 2,25 млн долларов каждый (181 млн рублей). Автомобиль, проданный на аукционе, был сделан специально для этого события. Он получил черно-желтый цвет кузова и эксклюзивную отделку интерьера с фирменной символикой марки.

Эксперты отмечают, что лот стал последней возможностью приобрести полностью новый SP3, что и подогрело интерес коллекционеров. Все вырученные средства с продажи были направлены в благотворительный фонд Ferrari Foundation, который поддерживает инициативы в сфере образования.

При написании новости использовалась информация:
robbreport

