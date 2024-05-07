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7 май 2024

Ночь в музее по-итальянски: Ferrari предложила фанатам Формулы-1 переночевать в заводском музее

Ночь в музее по-итальянски: Ferrari предложила фанатам Формулы-1 переночевать в заводском музее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ferrari объявила о возможности провести ночь среди болидов Формулы-1 для посетителей Гран-при Эмилии-Романьи, которое состоится в этом месяце. Пускать будут не всех, а только счастливчиков, выигравших в отборе заявок на Airbnb

Пока не ясно, в какую сумму обойдется такая ночь, но разве это имеет значение? Специально для гостей своеобразного отеля подготовили уникальное спальное место с круглой кроватью, окружённое восемью гоночными болидами итальянского бренда. Оно расположилось в главном зале заводского музея под названием Sala delle Vittore. Сама кровать выполнена из той же кожи, что и сиденья классических спорткаров Ferrari.

Помимо этого, победители получат VIP-билеты на Гран-при с доступом в техническую зону команды, смогут поужинать в ресторане Cavallino, который был основан Энцио Феррари, а также получат уникальную возможность прокатиться на пассажирском сиденье Ferrari 296 GTB с бывшим пилотом Формулы-1 Марком Жене за рулем.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

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