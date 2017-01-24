Американское издание «Motor1» со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания Ford приступила к дорожным испытаниям нового поколения внедорожника Explorer.

Американский автопроизводитель начал первую фазу дорожных тестов следующего поколения внедорожника Explorer. Это означает, что на данный момент компания испытывает не полноценный предсерийный прототип, а всего лишь тестовый мул, под капотом которого установлен силовой агрегат будущей новинки. Впрочем, это и не удивительно – до официальной презентации, которая состоится на родине в Детройте, у Ford остается еще около года. При этом, выход на мировой рынок назначен на еще более поздний срок – на лето 2018-ого года.

Несмотря на то, что все технические характеристики автомобиля держатся в секрете, кое-что известно уже сейчас. Так, по предварительной информации, в основу следующего поколения Ford Explorer ляжет новая платформа D6, которую в дальнейшем автопроизводитель намерен использовать в конструкции нового Lincoln MKT.

В моторной гамме внедорожника появится два новых бензиновых двигателя – это четырех цилиндровый мотор с рабочим объемом 2,3 литра и 3,5-литровый V6 из семейства EcoBoost. С другой стороны, старый шестицилиндровый V-образный «атмосферник» с рабочим объемом 3,5 литра, которым оснащается текущее поколение Explorer, уйдет на покой.

Относительно появления новинки на российском рынке, впрочем, как и на всех остальных, пока ничего не известно. Нынешняя же версия внедорожника для реализации в нашей стране собирается здесь же, на предприятии в Елабуге, и демонстрирует неплохие результаты продаж. Его начальная стоимость составляет от 2 749 000 рублей.