Автомобильный портал Motorpage
24 янв 2017

Ford готовится к выпуску нового поколения Explorer

Ford готовится к выпуску нового поколения Explorer
Автор фото: неткаршоу.ком

Американское издание «Motor1» со ссылкой на собственные источники сообщает, что компания Ford приступила к дорожным испытаниям нового поколения внедорожника Explorer.

Американский автопроизводитель начал первую фазу дорожных тестов следующего поколения внедорожника Explorer. Это означает, что на данный момент компания испытывает не полноценный предсерийный прототип, а всего лишь тестовый мул, под капотом которого установлен силовой агрегат будущей новинки. Впрочем, это и не удивительно – до официальной презентации, которая состоится на родине в Детройте, у Ford остается еще около года. При этом, выход на мировой рынок назначен на еще более поздний срок – на лето 2018-ого года.

Несмотря на то, что все технические характеристики автомобиля держатся в секрете, кое-что известно уже сейчас. Так, по предварительной информации, в основу следующего поколения Ford Explorer ляжет новая платформа D6, которую в дальнейшем автопроизводитель намерен использовать в конструкции нового Lincoln MKT.

В моторной гамме внедорожника появится два новых бензиновых двигателя – это четырех цилиндровый мотор с рабочим объемом 2,3 литра и 3,5-литровый V6 из семейства EcoBoost. С другой стороны, старый шестицилиндровый V-образный «атмосферник» с рабочим объемом 3,5 литра, которым оснащается текущее поколение Explorer, уйдет на покой.

Относительно появления новинки на российском рынке, впрочем, как и на всех остальных, пока ничего не известно. Нынешняя же версия внедорожника для реализации в нашей стране собирается здесь же, на предприятии в Елабуге, и демонстрирует неплохие результаты продаж. Его начальная стоимость составляет от 2 749 000 рублей.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Uincar, Autonews

Комментарии к новости

Последние новости

...
Ford Explorer 2016

Обновленный Ford Explorer вышел на российский авторынок

23 ноября 2015

Ford назвал рублевые цены обновленного Explorer

27 октября 2015
Ford Explorer 2015

Обновленный Ford Explorer появится в России до конца текущего года

12 мая 2015
Ford Explorer

В России растет спрос на американский внедорожник Ford Explorer

21 ноября 2014

Обновленный Ford Explorer представят уже в ноябре

31 октября 2014
Ford Explorer 2015

Ford вывел на российский рынок кроссовер Explorer нового модельного года

14 октября 2014

 Новости Ford Explorer

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Isuzu D-Max - isuzu d-max 2016 американский борец сумо Тест драйв
19 января 2017

Isuzu D-Max
"Американский борец сумо"
Renault Kaptur - renault kaptur 2016 умом и сердцем
Тест драйв
17 января 2017

Renault Kaptur
"Умом и сердцем"
Nissan Qashqai - дороги мира. nissan qashqai 2013 венгерский калейдоскоп
Автопутешествия
13 января 2017

Nissan Qashqai
"Венгерский калейдоскоп"
УАЗ Patriot - uaz patriot 2016 по долинам и по взгорьям
Тест драйв
11 января 2017

УАЗ Patriot
"По долинам и по взгорьям"

Написано новостей:

1 8 0 7 0