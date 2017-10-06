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6 окт 2017

Ford снизил в России цены на Explorer

Ford снизил в России цены на Explorer
Автор фото: фирма-производитель

Компания Ford следом за другими автопроизводителями начала пересматривать ценовую политику на российском рынке. Компания объявила о снижении цен на свою флагманскую модель в России — кроссовер Explorer.

Снижение цен затронет все версии и комплектации и составит 100 тысяч рублей. Таким образом, теперь стоимость базовой комплектации XLT с 3,5-литровым двигателем мощностью 249 л.с., «автоматом» и полным приводом составляет 2 749 000 рублей.

Базовая комплектация имеет довольно богатое оснащение, которое включает в себя 3-зонный климат-контроль, мультимедийную систему SYNC 3 с 8-дюймовым экраном с голосовым управлением на русском языке, камеру заднего вида с омывателем, сиденья с кожаной обивкой, подогрев лобового стекла, зеркал и передних сидений, светодиодные фарами ближнего света и противотуманные фары, передние и задние парктроники.

После коррекции цен более богатая комплектация Limited стала стоить дешевле трех миллионов (2 939 000 рублей). Однако она по-прежнему остается в списке моделей, которые подпадают под повышенный транспортный налог («налог на роскошь»). В Ford говорят, что добиваются максимально быстрого исключения данной версии из списка.

По словам представителей компании снижение цен стало возможным благодаря стабилизации курса рубля, локализации автокомпонентов и повышения эффективности производства.
 

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При написании новости использовалась информация:
Ford

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