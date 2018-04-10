Компания Ford последней из крупных производителей представила обновление своей модели гольф-класса, четвертое поколение Focus. Зато, в «голубом овале» говорят, что нынешний Focus стал самым технически совершенным за всю 20-летнюю историю модели.

Четвертое поколение Ford Focus построено на новой модульной платформе С2, которая была разработана в европейском отделении компании. Машина слегка подросла в размерах: длина выросла на 18 мм до 4378 мм, а колесная база — на 53 мм до 2701 мм. Это несомненно должно положительно сказаться на пространстве для ног задних пассажиров. При этом, за счет использования выскопрочных сталей и алюминия масса автомобиля снизилась на 88 килограммов. Полностью «перетряхнули» и подвеску автомобиля: теперь она и спереди и сзади независимая.

Дизайн тоже претерпел кардинальные изменения: от прежней версии осталась разве что сильно уменьшившаяся в размерах радиаторная решетка «в стиле Aston Martin». Ford Focus стал спортивнее, агрессивнее и молодежнее. В компании говорят, что у нового поколения лучший в классе коэффициент аэродинамического сопротивления: 0,25 для хэтчбека и 0,273 — для универсала.

В Европе Ford Focus будет продаваться с литровым турбомотором в трех степенях форсировки (85, 100 и 125 л.с.) и 1,5-литровым мотором мощностью (150 и 182 л.с.). Второй бензиновый двигатель должен стать глобальным: с ним Focus будут предлагать также в Китае и США. Кроме того, на европейском рынке машина будет представлена также с тремя турбодизелями: 1,5-литровым (95 и 120 л.с.) и 2-литровым (150 л.с.). Младшие бензиновые модификации получат 6-ступенчатую механическую коробку передач, все остальные: 8-ступенчатый «автомат».

Интерьер также полностью преобразился и в салоне, по последней моде, минимум кнопок. В топовых комплектациях Focus получит 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы SYNC3, в более дешевых — на дюйм меньше. Режимы выбора «автомата» теперь выбираются шайбой, а не привычным рычагом селектора.

В начале Ford Focus четвертого поколения выйдет на китайский рынок, затем будет налажен его экспорт из этой страны в США, а потом уже стартует производство в Европе. Вероятнее всего, новый Ford Focus будет локализован и для нашего рынка. Но когда это произойдет — неизвестно. В лучшем случае это будет конец следующего года, в худшем — 2021 год.