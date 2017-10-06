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6 окт 2017

Новый Ford Focus станет «премиальным»

Новый Ford Focus станет «премиальным»

Новое поколение Ford Focus представят в феврале следующего года. Это информацию подтвердил глава отдела по маркетингу Ford Джим Фарлей. Он же рассказал некоторые подробности о модели.

Если технической информации о четвертом поколении пока мало, то вот о ценовой политике в компании охотно рассказывают. Четвертое поколение Focus будет заметно дороже нынешнего и будет конкурировать не с Opel Astra или Renault Megane, а с Volkswagen Golf, а его роскошная версия будет бороться за покупателя с Audi A3, «копейкой» BMW и Mercedes-Benz A-класса.

Для европейского рынка Ford Focus по-прежнему будут собирать в Германии, а вот для американского — наладят импорт из Китая. Это связано с тем, что нынешний президент США Дональд Трамп очень недоволен сборкой американских автомобилей в Мексике, где собирают нынешнее поколение Focus.

В Ford говорят, что осознанно идут на увеличение цены Focus: доля европейского С-класса постоянно снижается, так как покупатели все чаще делают выбор в пользу кроссовера. Кстати, псеведокроссоверная версия появится и у Focus. Версия Active будет отличаться увеличенным дорожным просветом, защитным пластиковым обвесом и разной внедорожной «бижутерией».

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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