Компания Ford приняла решение с 2020 года перенести все производство седанов Mondeo/Fusion из Европы и Америки в Китай. Об этом стало известно от анонимных источников среди поставщиков автокомпонентов для данной модели.

В самом Ford тут же поспешили опровергнуть информацию, заявив, что у компании нет никаких планов по экспорту Mondeo/Fusion из Китая в Европу и США. А вся дополнительная информация будет объявлена позднее. Но к 2020 году как раз должна подоспеть смена поколений седана, так что в «голубом овале» как бы и не обманывают никого, но явно не договаривают. К тому же ранее представители Ford подтвердили, что следующее поколение Focus будет поставляться в США именно из Поднебесной.

Сегодня основными производствами Mondeo/Fusion считаются заводы в Мексике, Испании и Китае: остальные носят статус сборочных. Поэтому их, включая российское предприятие Ford Sollers во Всеволожске, перемены особо не коснутся: просто машинокомплекты для сборки будут приходить из другой страны.

Высвобождающиеся же мощности в Европе и Америке Ford намерен задействовать под производство кроссоверов: так завод в Испании будет модернизирован для организации там полноценного производства следующего поколения Kuga.