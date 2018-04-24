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24 апр 2018

Новый Ford Focus ST получит двигатель от старого RS

Новый Ford Focus ST получит двигатель от старого RS
Автор фото: Autocar

Компания Ford не планирует отказываться от «заряженных» версий ST и RS в новом поколении Focus. Первым на рынок выйдет Focus ST. И он получит хорошо известный силовой агрегат.

В Ford приняли решение отказаться от идеи еще сильнее форсировать 1,5-литровый 3-цилиндровый двигатель, который устанавливается на Fiesta ST: в случае дальнейшего повышения мощности, серьезно снизится его ресурс.

Поэтому силовой агрегат возьмут от версии RS предыдущего поколения. Это 2,3-литровый двигатель, который дефорсируют и модернизируют для нового ST. Его мощность на будущей новинке будет составлять 254 л.с. При этом в качестве трансмиссии будет доступна только 6-ступенчатая механическая коробка передач.

По словам источников в Ford, новое поколение будет куда азартнее в управлении и будет больше «заточено» под идеальную управляемость в поворотах, а не на цифры разгона по прямой.

Четвертое поколение Ford Focus построено на новой платформе С2, которая хоть и сохранила архитектуру прежнего, но стало более жестким на кручении, что должно улучшить управляемость. Помимо седана и универсала в четвертом поколении Focus обзавелся псевдокроссоверной версией Active и дорогим «премиальным» вариантом Vignale.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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