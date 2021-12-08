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8 дек 2021

Ford не справляется с высоким спросом на электрокары и разрабатывает новую платформу

Ford не справляется с высоким спросом на электрокары и разрабатывает новую платформу
Автор фото: фирма-производитель

Ford недооценил масштабы спроса на электро­мобили, и он сильно превысил его ожидания – примерно в три раза!

Как сообщает изданию Automotive News глава Ford Джим Фарли, компания уже удвоила план по выпуску электрокаров – 600 тысяч экземпляров к 2023 году.  Дело в том, что чистых электромобилей у Ford немного. Локомотив продаж – пикап Ford F-150 Lightning. Изначально концерн планировал продавать по двадцать тысяч машин в год, но на сегодняшний день в портфеле Ford уже находятся 200 тысяч предзаказов.

В помощь Ford F-150 Lightning уже разрабатывается новый электрокар. Более того, его построят на собственной платформе (F-150 является вариацией традиционного пикапа). Серийный продукт планируется представить уже через четыре года.

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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