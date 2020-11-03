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3 ноя 2020

Ford разработает новый двигатель V8 для самых мощных версий Мустангов и F-150

Ford разработает новый двигатель V8 для самых мощных версий Мустангов и F-150
Автор фото: фирма-производитель

Ford ведет разработку нового двигателя V8, которым планируют оснащать сразу несколько моделей

Как сообщает издание Motor1, об этом заявил президент крупнейшего в Канаде профсоюза работников автомобильной промышленности Unifor Джерри Диас. О технических характеристиках мотора официальной информации пока нет, известно лишь, что он будет иметь объем 6,8 литра и, вероятно, нижневальную компоновку наподобие 7,3-литрового атмосферного агрегата серии Godzilla, отдача которого составляет 430 л.с. Новый мотор Ford собирается устанавливать на самые мощные модификации купе Mustang и пикапа F-150. О том, когда новый агрегат начнут устанавливать на Ford Mustang, пока неизвестно. Скорее всего, спорткар им обзаведется уже после смены поколения.

Также Диас сказал, что Ford вложит $1,8 млрд в модернизацию завода в Оквилле, на котором будет налажено производство электромобилей, еще $148 млн компания потратит на переоборудование производственной линии предприятия в Виндзоре под новый двигатель V8.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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