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25 апр 2019

Ford вложит 500 млн. долларов в разработчика электрических SUV и пикапов

Ford вложит 500 млн. долларов в разработчика электрических SUV и пикапов

Концерн Ford заключил соглашение с американским стартапом Rivian, в рамках которого партнеры займутся совместной разработкой новых электрокаров и батарей

Соглашение предусматривает совместную разработку батарей следующего поколения, а также создание «совершенно новых» электрических моделей, о которых пока нет данных. Ранее сообщалось, что Ford намерен сконцентрироваться на выпуске внедорожников и пикапов, в том числе и электрических. В частности, концерн ведет разработку «зеленой» версии своего бестселлера — F-150.

Возможно, именно в данном направлении будут использоваться разработки Rivian, которые применялись в их собственных электромобилях. Например, пикап RT1 имеет четыре электромотора, по 200 лошадиных сил каждый, которые установлены на каждом из колес. Пикап способен ускоряться с места до 96 км/ч за три секунды, а его максимальная скорость составляет 201 км в час. Запаса аккумуляторов хватит, чтобы проехать без подзарядки до 650 километров.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, Коммерсант

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