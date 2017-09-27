Компания Ford решила не отставать от своих конкурентов и объявила о тотальной электрификации модельного ряда: к 2030 году в гамме «голубого овала» не останется ни одной модели, которая бы не имела электромотор в составе силовой трансмиссии.

Уже к 2020 году Ford намерен электрифицировать до 40% своих моделей (речь идет о гибридах и «мягких» гибридах), тогда же начнется производство первой полностью электрической модели компании, им станет кроссовер с запасом хода в 480 километров.

Компания инвестирует в программу по созданию экологически чистых версий своих моделей 4,5 миллиарда долларов. В ближайшие пять лет компания выпустит 13 новых моделей с электрическим приводом. Они будут включать гибридные версии пикапа F-150 и купе Mustang, подзаряжаемый гибридный фургон Transit Custom, две гибридных модели для полиции, автономный автомобиль с гибридным приводом для использования в качестве такси или в сервисах каршеринга.

Из данной суммы 700 миллионов долларов пойдет на производство электрических и автономных автомобилей на заводе во Флэт Роке (ш. Мичиган). Там в 2020 году начнется выпуск нового электрического кроссовера, а в 2021 г. – автономного автомобиля для райдшеринга и каршеринга. Кроме того, Ford развертывает программу разработки батарей в Европе и Азии.

Ford также подписал Меморандум о взаимопонимании с BMW Group, Daimler AG, Volkswagen Group, Audi и Porsche, который предусматривает создание сети станций быстрой зарядки в Европе. Это позволит владельцам аккумуляторных электромобилей путешествовать на дальние расстояния. Первоначальный планы предусматривает создание 400 станций мощностью до 350 кВт, в дальнейшем подобные проекты будут реализованы по всему миру. Кроме того, ведутся разработки в сфере систем управления корпоративными парками электромобилей, планирования маршрутов и телеметрии, а также технологий беспроводной зарядки.

