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24 май 2018

Электрический кроссовер Ford построят на базе Focus

Электрический кроссовер Ford построят на базе Focus
Автор фото: Autocar

Компания Ford бросилась догонять других крупных автопроизводителей, которые активно готовятся к выводу на рынок электромобилей.

Электрический кроссовер Ford Mach 1 компания представит в следующем году. Машина будет построена на платформе С2, которая дебютировала на Focus нового поколения. При этом Mach 1 будет переднеприводным, а по размерам будет сопоставим с Ford Kuga.

По данным британских СМИ машина получит облик, приближенный к обычным хэтчбекам, а все отличия будут сводиться к более высокой посадке за рулем. По словам представителей компании электрический кроссовер с внутризаводским индексом CX430 уже несколько лет находится в разработке, потому никаких задержек с запуском его в производство не будет. На ключевые для Ford рынке Mach 1 поступит в продажу в начале 2020 года.

Ранее Ford распространил заявление о том, что к 2020 году в модельной гамме на рынке Северной Америки останутся лишь две легковые модели: купе Mustang и кросс-версия нового поколения Ford Focus Active.

Одновременно, Ford намерен предложить гибридные и полностью электрические силовые установки для F-150, Mustang, Explorer, Escape и будущего Bronco.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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