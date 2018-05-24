Компания Ford бросилась догонять других крупных автопроизводителей, которые активно готовятся к выводу на рынок электромобилей.

Электрический кроссовер Ford Mach 1 компания представит в следующем году. Машина будет построена на платформе С2, которая дебютировала на Focus нового поколения. При этом Mach 1 будет переднеприводным, а по размерам будет сопоставим с Ford Kuga.

По данным британских СМИ машина получит облик, приближенный к обычным хэтчбекам, а все отличия будут сводиться к более высокой посадке за рулем. По словам представителей компании электрический кроссовер с внутризаводским индексом CX430 уже несколько лет находится в разработке, потому никаких задержек с запуском его в производство не будет. На ключевые для Ford рынке Mach 1 поступит в продажу в начале 2020 года.

Ранее Ford распространил заявление о том, что к 2020 году в модельной гамме на рынке Северной Америки останутся лишь две легковые модели: купе Mustang и кросс-версия нового поколения Ford Focus Active.

Одновременно, Ford намерен предложить гибридные и полностью электрические силовые установки для F-150, Mustang, Explorer, Escape и будущего Bronco.

